女優の広瀬すず（27）が6日、TOKYO FM「広瀬すずのよはくじかん」（土曜午後3時30分）にパーソナリティーとして出演。セリフの覚え方について語った。この日のゲストは16年に第1作が公開された映画シリーズ「ちはやふる」で共演し、現在も親交を深めている女優の上白石萌音（27）。上白石が「めっちゃセリフ覚えるの早いよね。すっごい早かったイメージがある、ちはやの時から」と言うと、広瀬は「たぶん早いと思う」と答えた。上