13日に青森県・岩木山桜林公園で開催を予定していた野外音楽フェス「OYAMA NO NEIRO.」公式アカウントが6日までに更新。本年の開催を断念することを発表した。公式アカウントでは「『OYAMA NO NEIRO.開催延期のお知らせ』この度、令和7年9月13日（土）に弘前市岩木山百沢スキー場・岩木山桜林公園にて開催を予定しておりました野外音楽フェス『OYAMA NO NEIRO.』につきましては、弘前市内および会場周辺におけるクマの相次ぐ出没を