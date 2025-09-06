広瀬すず（27）主演の日英合作映画「遠い山なみの光」（石川慶監督）が5日、公開され、翌6日に東京・TOHOシネマズ六本木ヒルズで行われた公開記念舞台あいさつには、お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）と8月10日に結婚を発表してから約1カ月で初の公の場となった、二階堂ふみ（30）が登壇した。「遠い山なみの光」の出演者では、松下洸平（38）も7月27日に一般女性との結婚を発表。8月7日に都内で行われた完成披