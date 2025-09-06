【モデルプレス＝2025/09/06】元日向坂46の佐々木久美が6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC 2025 A/W」）に出演した。【写真】元日向坂46佐々木久美、カジュアルデニムコーデでランウェイ登場◆佐々木久美、デニムコーデでクールな視線Tシャツにデニムのビスチェ、ダメージの入ったデニムパンツを合わせたカジュアルなファッションで登場