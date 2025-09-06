メ～テレ（名古屋テレビ） プロバスケットボール「Ｂリーグ」に所属する「ファイティングイーグルス名古屋」のキックオフイベントが名古屋市内で行われました。 「ファイティングイーグルス名古屋」はＢリーグ1部に所属するプロバスケットボールチームです。 6日は名古屋市港区のららぽーと名古屋みなとアクルスでキックオフイベント「2025-26シーズン TIP O