◇バレーボール世界選手権日本−トルコ（2025年9月6日タイ・バンコク）バレーボール女子の世界選手権の準決勝が6日、タイ・バンコクで行われ、世界ランク5位の日本は同4位のトルコと対戦。第1セットを先取したものの、第2セット、第3セットを連続で失った。第1セットは佐藤の連続ポイントなどで中盤にリードを奪い、25−16で先取。第2セットは序盤にリードを許して、17−25で失った。第3セットは7−7から徐々に引き離