フリーアナウンサー武田真一（57）が、6日放送のTOKYOFM「川島明そもそもの話」（土曜後5・00）にゲスト出演し、NHK時代の放送事故クラスの大失敗を告白した。筑波大から90年、NHKに入社。その後、故郷の熊本放送局に転勤になった。「番組を持つというよりも、夕方のニュース番組がその局のメーンの番組なんですね。自分でネタを探してきて、5、6分のニュースリポートを作るのが仕事で、それを1000本ノックのようにやりま