俳優の本田響矢が6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER』に出演した。【全身カット】かっこよすぎる…ロングコートでオーラあふれる本田響矢大歓声に迎えられた本田は、ロングコートをなびかせながらランウェイを堂々と闊歩した。シックな衣装に身を包み、クールな視線で観客を魅了。圧倒的な存在感と洗練されたオーラで会場を熱気に包み込んだ。