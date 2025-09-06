今月最初の土曜日の6日。東海地方は岐阜県多治見市で35度を超えるなど、各地で厳しい暑さとなりました。 【写真を見る】9月最初の土曜日の6日…多治見市35.1℃など東海地方は厳しい残暑7日は三重県に「熱中症警戒アラート」 このうち三重県桑名市では最高気温が34.1℃に。ナガシマスパーランドのジャンボ海水プールには、朝から涼を求める人で賑わいました。 （訪れた客）「（9月に入っても）すごく暑い。