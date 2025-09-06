東京ドームで行われている都市対抗野球大会は６日、準々決勝を迎え、太田市のＳＵＢＡＲＵは静岡県・浜松市のヤマハと対戦しました。 社会人野球の最高峰、都市対抗野球大会で１１年ぶりのベスト８進出を果たしたＳＵＢＡＲＵ。おととし準優勝したヤマハとの準々決勝、ＳＵＢＡＲＵの先発左のエース・八野田は初回に２ランホームランを浴びるなど追いかける展開となります。 ３回にも２ランホームランを