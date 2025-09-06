群馬県が取り組むショートフィルムのコンペティションで、審査で選ばれた１０人の映像クリエイターが６日に初めて顔をあわせ交流を深めました。 「ぐんま次世代映像クリエイターコンペ」は、次世代を担う映像クリエイターを発掘し県内の魅力を発信しようと、県が去年に引き続き行っているものです。ことしは応募総数２９０人の中から審査を経た映像クリエイター１０人が選ばれ、この日初めて顔をあ