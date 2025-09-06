来年春のセンバツ甲子園につながる秋の関東高校野球県予選が６日に開幕し、１回戦１４試合が行われました。 上毛新聞敷島球場の第１試合は、夏準優勝の前橋育英と中央中等が対戦しました。前橋育英は３回に１点を先制すると、その後も得点を重ね、試合の主導権を握ります。結局、投打で圧倒した前橋育英が７対０、７回コールドで勝ちました。 そのほかの試合結果です。桐生市の小倉クラッチスタジアム。シードの安中