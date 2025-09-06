「中日４−５巨人」（６日、バンテリンドーム）巨人が執念の逆転勝ち。九回２死走者なしから５連打で試合をひっくり返した。九回は中日守護神・松山に対し、１死から泉口が死球で出塁。続く岡本の打席で代走・増田大が果敢に二盗を試みたが、アウトとなった。万事休すかと思われたが、岡本が左前打。岸田、中山も安打でつなぎ、代打・坂本につないだ。坂本も低目に食らいつき、中前へ。執念の４連打で追いついた。さらに