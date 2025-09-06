オウム真理教による一家殺人事件で犠牲になった坂本堤弁護士の遺体が上越市で見つかって、9月6日で30年です。現場では慰霊碑を前に黙とうが捧げられました。6日、上越市の慰霊碑を訪れたのは日本弁護士連合会の関係者などです。この事件は1989年、オウム真理教の問題を追及する活動にあたっていた坂本堤弁護士の一家3人が教団の幹部らに殺害され、1995年に、遺体が別々の山の中で発見されたものです。坂本弁護士の遺体が現在の上越