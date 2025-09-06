新潟県新発田市で9月6日、子どもの健康を願う泣き相撲が行われ、赤ちゃんたちの威勢のいい泣き声が響き渡りました。「はっけよーい、のこった！」新発田市の諏訪神社で6日行われたのは、赤ちゃんが泣き声を競う泣き相撲です。子どもたちが大きな声で泣くことで邪気を祓うとされていて、参加した生後半年から2歳半までの子どもたちは、元気な泣き声を響かせていました。中には取組後も泣き続ける赤ちゃんも。【参加した親子】