猛暑が続く夏に、涼しく過ごせるエリアを作ろうと、名古屋の久屋大通公園で9月6日から、人の流れなどを調べる社会実験が始まりました。J.フロント都市開発と三菱地所、竹中工務店が21日まで行うもので、コンクリートの地面に人工芝を広げたほか、噴水の近くに座ることができる木製の川床を設置するなど、公園に立ち寄ってもらうヒントを模索していました。