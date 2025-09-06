第1日、8アンダーで首位の柏原明日架＝ゴルフ5カントリーオークビレッヂゴルフ5レディース第1日（6日・千葉県ゴルフ5カントリーオークビレッヂ＝6505ヤード、パー72）柏原明日架、稲垣那奈子、荒木優奈が64で首位に並んだ。政田夢乃と三ケ島かなが65の4位。日本女子アマチュア選手権を制した中沢瑠来が67で9位につけた。佐久間朱莉は70で35位。イーブンパー、58位までの71選手が7日の決勝ラウンドに進んだ。大会は台風の影響で