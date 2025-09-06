子育て中の父母らでにぎわう譲渡会＝６日、マルイファミリー溝口４階イベント広場再利用するために回収した子ども服を提供する「こども服の譲渡会」が６日、商業施設「マルイファミリー溝口」（川崎市高津区）で始まった。子育て家庭支援と資源の循環再利用を目指す取り組みで、新生児や幼児を連れた保護者らでにぎわった。譲渡会は、クリーニング業界紙を発行する「ゼンドラ」（東京）がクリーニング店から不用になった子ども