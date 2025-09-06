自民党の重鎮である麻生太郎最高顧問は2025年9月3日、派閥の研修会で「総裁選の前倒しを要求する書面に署名し、提出する」と明言し、石破茂首相に退陣を迫った。だが、84歳の"古い自民党"の象徴とも言える政治家がいまだに発言力を持っていることに、SNSでは「前倒しすべきは麻生太郎の政界引退」の声が噴出した。一方で「アンチ石破派」からは、麻生氏の動きを歓迎する様子がみられる。鈴木宗男氏「あなたが出ることで、また自民