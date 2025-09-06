年齢を問わず、前向きな生き方や内面の美しさなどをたたえるコンテストが、9月６日に高知市でおこなわれました。高知市の県立美術館でおこなわれた「Mrs & Mr of the Year」は、年齢や外見に関係なく挑戦を続ける人たちの心や美しさを競う全国規模のコンテストです。現在、全国各地で日本大会の予選が開かれていて、6日は県内外から38歳から62歳までの男女あわせて19人が参加し、年齢に応じた部門ごとに、ウォーキングや