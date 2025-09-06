阪神・才木浩人投手が7日の広島戦に先発する。6日の結果次第で優勝マジック2以下で登板となる。右腕は「今日の結果次第ですけど」と前置きした上で、「マジックが1の状態で迎えられたら、すごく運が良い。そうなった時に、一発で決められるピッチングができたら」と力を込めた。23年には18年ぶりのリーグ優勝を決した9月14日巨人戦に先発し、7回3安打1失点。「そういうのを経験済みなんで。自分をしっかりコントロールしなが