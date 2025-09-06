俳優の中条あやみが9月6日、さいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、TGC）に登場。9頭身と言われている圧巻のスタイル、そして存在感たっぷりな姿に客席からはため息がこぼれ、視聴者からも「レベチ」「本当に異次元すぎて鳥肌…」などの声が届いた。【映像】中条あやみのスゴすぎるスタイル・全身姿も スマートフォン「Google Pixel」の新アンバサ