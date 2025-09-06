県内の猛暑日の年間最多記録更新 大分県日田市では6日、2025年としては58日目の猛暑日を観測し、大分県内の猛暑日の年間最多記録を更新しました。 9月になっても厳しい暑さが続く大分県内。日田市は最高気温が35.6度で2025年、58日目の猛暑日となり2024年に記録した県内の年間最多記録を更新しました。 ◆北九州から「暑いです、やっぱり日田なので」◆久留米から「もういい加減、涼しくなってほしい」 このほか6日の県内は豊