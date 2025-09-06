バレーボール男子の世界選手権に向けた壮行試合を行った石川（左端）ら＝ららアリーナ東京ベイバレーボール男子の世界選手権（12日開幕・フィリピン）に向けた壮行試合第3戦が6日、千葉県船橋市のららアリーナ東京ベイで行われ、日本はイタリアに2―3で惜敗した。第1セットは石川（ペルージャ）、高橋藍（サントリー）らの強打で25―23と先取。第2、3セットを落とし、第4セットは途中出場の西山（大阪B）らの活躍で奪った。第5