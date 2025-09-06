緊急事態の守備陣を支える準備はできている。日本代表DF渡辺剛(フェイエノールト)は現地時間6日の国際親善試合メキシコ戦で、3バックの中央での先発が濃厚。「ここでしっかりチャンスを掴んで、しっかり定着できる選手になりたい」と意気込んだ。1997年生まれの渡辺は2023年11月、4年ぶりの日本代表招集を経て、昨年1〜2月のアジア杯メンバーにも食い込んだが、同大会では8分間のプレータイムで終了。続く北中米W杯最終予選で