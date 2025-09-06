オランダサッカー協会(KNVB)は5日、バルセロナMFフレンキー・デ・ヨングがオランダ代表から離脱することを発表した。F・デ・ヨングは4日にホームで行われた北中米ワールドカップ欧州予選グループG第5節・ポーランド戦(△1-1)でスタメン出場したが、後半38分に途中交代。スペイン『マルカ』によると、ロナルド・クーマン監督は試合後の会見で「彼は臀部に張りを感じたと言っていたので、リスクを冒さないことにした」と交代理由