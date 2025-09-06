[9.6 J3第26節](Axis)※19:00開始主審:上田隆生<出場メンバー>[ガイナーレ鳥取]先発GK 31 高麗稜太DF 4 二階堂正哉DF 6 温井駿斗DF 55 大嶋春樹MF 7 小澤秀充MF 11 東條敦輝MF 16 丸山壮大MF 19 三木直土MF 21 河村匠MF 34 曽我大地FW 10 富樫佑太控えGK 39 櫻庭立樹DF 8 田中恵太DF 17 松本太一MF 13 清水祐輔MF 14 普光院誠MF 32 伊川拓MF 42 金浦真樹FW 9 棚田遼FW 18 半田航也監督林健太郎[福島ユナイテッドFC]先発GK 1