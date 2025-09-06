[9.6 J3第26節](CFS)※18:00開始主審:小林健太朗<出場メンバー>[栃木シティ]先発GK 31 相澤ピーター・コアミDF 5 奥井諒DF 15 佐藤喜生DF 28 小西慶太郎DF 42 マテイ・ヨニッチMF 10 岡庭裕貴MF 16 加藤丈MF 26 宇都木峻FW 39 バスケス・バイロンFW 77 田中パウロ淳一FW 99 平岡将豪控えGK 1 原田欽庸MF 8 森俊貴MF 11 表原玄太MF 13 大嶌貴MF 20 土佐陸翼FW 17 藤原拓海FW 22 鈴木裕斗FW 40 鈴木国友FW 90 ピーター・ウタカ