明日9月7日（日）よる7時 日本テレビ系で放送の「ザ！鉄腕！DASH!!」は、「DASH巨大食堂」特別編！「24時間テレビ48」でチャリティーランナーを務めた横山裕（SUPER EIGHT）をねぎらうべく、城島茂と森本慎太郎（SixTONES）が巨大カジキの捕獲に挑戦！マラソン完走後の横山に、超巨大カジキハンバーグを届けることができるか？◆「DASH史上一番厳しく、だけど燃える」城島＆森本が巨大カジキに挑む！大きすぎるが故に大味で敬遠さ