竜巻とみられる突風被害があった静岡県牧之原市で、気象庁の職員が調査に入りました。5日、静岡県内では牧之原市や吉田町などで竜巻とみられる突風が発生し、牧之原市では建物の損傷が372棟、けが人が24人確認されています。一夜明けた6日、住宅の屋根が飛ばされるなどの被害が相次いだ地域では、住民らが復旧作業に当たっていました。また、気象庁は現場に機動調査班を派遣し、住民への聞き取り調査を始めました。静岡地方気象台