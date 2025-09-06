サッカーフランス１部リーグ、パリ・サンジェルマン（以下ＰＳＧ）のルイス・エンリケ監督が５日、乗っていた自転車から倒れ病院へ搬送された。ＰＳＧがソーシャルネットワークの公式アカウントで発表した。発表によると鎖骨を骨折し救急搬送されており、近く手術を受けるという。怪我の程度は明らかになっておらずチームへの復帰時期などは明らかになっていない。ＰＳＧは代表戦ウィークによるリーグ中断のあとの１４日、ホー