「バレーボール女子・世界選手権・準決勝、日本−トルコ」（６日、バンコク）１５年ぶりのメダル獲得を懸けた世界ランキング５位の日本が、同４位のトルコから第１セットを２５−１６で先取した。スタメンは、石川、佐藤、和田、島村、宮部、関、リベロ・小島。競り合う展開の中、１５−１２から佐藤のバックアタックや島村の移動攻撃などで４連続得点。その後も連続で得点を重ね、大差で１セットを奪った。