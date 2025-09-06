◇セ・リーグ中日4―5巨人（2025年9月6日バンテリンD）中日が痛恨の逆転負けを喫した。4―3の9回に守護神・松山が登板。先頭・キャベッジを左飛に仕留めたが、続く泉口に死球。その代走・増田大が二盗を試みるも、捕手・加藤が刺して2死まで、こぎつけた。しかし、そこから3連打を浴びて満塁を招くと、代打・坂本に同点適時打。なおも2死満塁で、吉川に二塁タイムリー内野安打を許し、勝ち越された。松山は40度目のセ