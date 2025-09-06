アメリカ・ワシントンを訪問していた赤沢経済再生担当相が、6日午後に帰国し、関税協議について「まだ決着はついていない」との認識を示した。アメリカの関税措置をめぐり、訪米していた赤沢大臣は6日午後に帰国し、「日米合意に含まれていた、医薬品と半導体について最恵国待遇を受けるという大統領令がまだ出ていないためで、働きかけを続ける」と強調した。また、赤沢大臣は、「2週間しないうち」に変化するとしている関税の影