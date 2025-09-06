「中日４−５巨人」（６日、バンテリンドーム）中日が痛恨の逆転負けを喫した。守護神・松山が九回２死から５連打を浴び、まさかの逆転を許した。九回は１死から泉口に死球。次打者岡本の初球で代走・増田大が二盗を仕掛けてきたが、ここは加藤が好返球で阻止した。２死走者無しで勝利まであとアウトひとつだったが、ここから岡本の安打をきっかけに３連打で満塁。さらに代打・坂本に同点の中前適時打を許すと、吉川にも二