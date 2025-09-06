「阪神−広島」（６日、甲子園球場）７日・阪神戦（甲子園）に先発予定だった広島の床田寛樹投手（３０）が登板を回避することになった。代役はアドゥワ誠投手（２６）が務める。床田は前回２日・ＤｅＮＡ戦（マツダ）で２回７失点でＫＯ。球数が５４球だったこともあり、プロ初の中４日で７日に先発予定だった。４日には「しんどくなる時期だけど、まずは次の阪神戦を全力で頑張ります」と話していた左腕だったが、何らかの