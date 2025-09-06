坂本花織、千葉百音フィギュアスケートのチャレンジャー・シリーズ（CS）、木下グループ杯第2日は6日、大阪府の関空アイスアリーナで行われ、ペアのショートプログラム（SP）で昨季世界選手権覇者の三浦璃来、木原龍一組が79.94点で首位に立った。長岡柚奈、森口澄士組は66.27点で3位。女子は千葉百音が自己ベストの合計216.59点で優勝。前日のSPに続き、フリーで1位の143.48点を出した。SP4位だった坂本花織はフリー2位で合計