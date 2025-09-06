9回巨人2死満塁、吉川が決勝の二塁内野安打を放つ＝バンテリンドーム巨人が逆転勝ち。3―4の九回2死から3連打で満塁とし、代打坂本、吉川の連続適時打でひっくり返した。田中瑛が移籍後初勝利。中日は一回に連続本塁打で3点を先行も、逃げ切れず。九回に登板の松山が今季初のセーブ失敗。3回巨人無死、キャベッジが右越えに本塁打を放つ＝バンテリンドーム