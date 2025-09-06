突風被害が発生した静岡・牧之原市では厳しい暑さの中、6日から復旧に向けた作業が本格化しています。激しい突風から一夜、静岡県内では20人以上が重軽傷を負い、住宅被害は400棟以上に上っています。牧之原市の6日の最高気温は30.2度。厳しい日差しの中、住民たちは復旧に向けた作業に追われました。住民は、発生当時の5日から自宅が停電し、発電機を使っているそうですが、エアコンや冷蔵庫などは使えない状態だといいます。被害