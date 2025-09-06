ガールズグループ・ME:I(ミーアイ)が6日、さいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」(TGC)に出演した。今回で3度目の出演となる。ME:Iデビュー前からTGCに出演してきた同グループ。今回の出演は「#TGC 出演希望」の企画でTGCに出演してほしいアーティストとして多くの声が寄せられたことから再登場となった。美脚際立つ衣装で登場し、リーダーのMOMONAが「最後まで私