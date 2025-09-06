元AKB48の岡田奈々が、11月12日（水）に3rdアルバム「Unformel」（読み：アンフォルメル）をリリースすることを発表した。2023年11月7日にソロデビューアルバム『Asymmetry』をリリースしオリコン週間アルバムランキング9位を獲得した岡田奈々。今作は前作『Contrust』以来1年ぶりのアルバムリリースとなる。アルバムタイトル「Unformel（アンフォルメル）」は、”定型に縛られない芸術”を意味するフランス語「Informel」に由来。