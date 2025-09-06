僕が見たかった青空（通称：僕青）のメンバー23名全員が出演する舞台『夏霞〜NATSUGASUMI 2025〜』が9月6日より開幕した。前日には囲み会見が行われ、今回W主演を務めた八木仁愛・杉浦英恋、そして物語で重要なカギを握る役を演じた早粼すずきの3名がコメントを寄せている。『夏霞〜NATSUGASUMI 2025〜』は、とある高校で、事故で死んでしまった“すずき”が幽霊となって友人たちの前に現れ、様々な悩みや壁にぶつかりながら