9月25日に発売されるAKB48・田口愛佳の1st写真集『好きと言えたら』（ワニブックス）より、先行カット第2弾としてセクシーな下着姿が初解禁された。【写真】田口愛佳、大人っぽさあふれる先行解禁カット第16期生として13歳でAKB48に加入し、今年21歳を迎えた田口愛佳。抜群の歌唱力とMC力に定評があり、グループの中でも存在感を放っている。そんな田口が初の写真集の舞台に選んだのは、かねてより訪れたいと願っていた台湾