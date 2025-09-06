純烈の酒井一圭、白川裕二郎、後上翔太が6日、都内で初のドキュメンタリー映画『純烈ドキュメンタリー 死ぬまで推すのか』（9月5日公開）の公開記念舞台挨拶に登壇した。オフィシャルからのレポートをお届けする。◆イベント写真上映終了直後の熱気漂う中、盛大な拍手で迎えられた純烈のメンバー。本作は、昨年11月に開催された初の武道館公演＜純烈魂＞の舞台裏に密着した映像と、駆けつけたファンの人々に密着で構成されている。