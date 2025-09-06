菅田将暉が、2026年1月24日(土)25日(日)の2日間、東京ガーデンシアターにてワンマンライブ＜菅田将暉 LIVE 2026＞を開催することが決定した。昨年には自身最大規模となる東阪アリーナライブを成功させ、アーティストとして次なるステージへと進んだ菅田将暉。2026年の新たな一歩も注目されるところだ。本イベントのチケットは9月13日(土)12:00より、TopCoat Landにて先行受付が開始される。＜菅田将暉 LIVE 2026＞会場：東京ガーデ