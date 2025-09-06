◆ＯＢ戦早実１２―４駒大苫小牧＝７回制＝（６日・北海道長沼町・はらっぱスタジアム）２００６年夏の甲子園決勝で激闘を繰り広げた早実、駒大苫小牧の当時のメンバーによるＯＢ戦が行われ、早実が駒大苫小牧に１２―４で勝利。元日本ハムの斎藤佑樹投手が７回４失点で完投した。早実が勝利した０６年国体以来の再戦となった。早実は当時のレギュラー８人を含む９人が集結。駒大苫小牧は１６人に加えて、背番号１の「まー」