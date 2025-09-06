◆バレーボール女子世界選手権（６日、タイ・バンコク）準決勝で、１５年ぶりのメダルを目指す世界ランク５位の日本は同４位のトルコと対戦。第１セットを２５―１６で奪った日本だが、第２セットも石川真佑、対角に佐藤淑乃、セッター関菜々巳、対角に和田由紀子、ミドルブロッカー（ＭＢ）島村春世、宮部藍梨が先発した。このセットはトルコが流れをつかんだ。１９５センチのカラクルトのスパイクなどで、２―３から４連続