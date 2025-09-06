ゴルフ5レディス初日女子ゴルフの国内ツアー・ゴルフ5レディス初日が6日、千葉・GOLF5Cオークビレッヂ（6505ヤード、パー72）で開催された。今試合は前日5日の第1日が荒天で中止になり、2日間36ホールの短縮競技に変更。その状況下、25歳の政田夢乃（なないろ生命）が7バーディー、ボギーなしの65。首位に1打差の4位につけた。残りは18ホール。礼儀正しさと愛らしさでツアー屈指の人気者が、悲願の初優勝を狙う。最終18番パー4