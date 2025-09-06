世界的モデルで、NHK大河ドラマ「べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～」では大奥総取締・高岳（たかおか）役を演じるなど女優としても活躍している冨永愛が5日、自身のインスタグラムを更新し、亡くなった世界的デザイナーのジョルジオ・アルマーニさんを追悼した。アルマーニさんは４日に死去したことが公表されていた。91歳だった。 【写真】しっかりと手を握って…アルマーニさんとの親交の深さ