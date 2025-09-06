自民党の総裁選を巡り自民党県連は6日、総裁選の前倒しに賛成し、要求することを決定しました。自民党県連は6日午前、各支部の代表者を集めて意見を聞いた後、総務会を開き総裁選の前倒しを要求することを決めました。（自民党静岡県連 井林会長）「みんなで選んだ総理大臣ですから、一生懸命やっていただいたという風に思います。ただ、結果として国民の皆様方に評価をされなかったということについては/そこは潔く責任を取って